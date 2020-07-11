Köy yollarına asfalt

YOZGAT Valisi Ziya Polat, köy yollarında yürütülen asfalt çalışmalarını inceleyip, köy yollarının asfaltını hazırlayan tesisleri gezip, bilgi aldı. Vali Polat, Taşpınar-Ağcın Köyü arasında İl Özel İdaresince yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi, ilgililerden bilgi aldı, çalışan işçilere kolaylıklar diledi. Vali Ziya Polat, Saatte 240 ton BSK asfalt üretim kapasiteli İl Özel İdaresi'ne Ait Asfalt Plenti tesislerinde de incelemelerde bulundu. Yoğun geçen kış mevsiminin ardından, hasar gören yolların bakım, onarımı ile yatırım programında bulunan yolların sıcak ve sati kaplama asfalt yapımı için gerekli olan sıcak karışım ile bitüm malzeme üretiminin bu tesislerde yapıldığı bildirildi.

SORGUN’DAKİ ÇALIŞMA

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, bu yıl çerisinde 2'inci kat satıh kaplama yapılacak yol miktarının 36 kilometre olduğunu söyledi. Kayhan, geçen yıl 1'inci kat asfalt kaplaması yapılan yollar ile bozulmaya yüz tutmuş yollarda çalışma yapıldığını bildirdi. Kayhan, "Ağcın, Taşpınar, İsafakılı köyleri başta olmak üzere Belencumafakılı, Tuzlacık, Caferli, Tiftik, Osmaniye, Muğallı, Çakırhacılı, Küçük Eynelli yolu kaplamaları bu yıl içerisinde tamamlanacak. Belencumafakılı - Boğazcumafakılı arası ve Karabalı köy yollarında ise 3,5 kilometre birinci kat asfalt çalışması yapacağız" dedi. Kayhan, Şahmuratlı - Alcı yol güzergahında yaklaşık 4 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışmalarının başlayacağını anlatarak, "Sorgun- Çakırhacılı köyüne kadar olan yol, karayolları standartlarında alt yapılarıyla birlikte tamamlanıp, trafiğe açılacak" diye konuştu.