Köy yolları ulaşıma açıldı

Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, yoğun kar nedeniyle il genelinde özellikle yüksek kesimlerdeki köy yollarında ulaşımın aksadığını söyledi. Kar yağışının ardında ekiplerin yol açma çalışmalarına başladığını ve 86 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirten Yılmaz, "Ekiplerimiz vatandaşımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele için 175 personelimiz 98 iş makinesiyle görevinin başında" dedi. Yılmaz, ekiplerin, ulaşımı aksayan köy yollarının dışında diğer köy yolarında da kar kürüme çalışması yaptığını belirtti.