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Köy yolları iyileştiriliyor

YOZGAT İl Özel İdaresi, köy yolları ile birlikte köy içi yollarda da iyileştirme, yenileme, yama çalışmalarını sürdürüyor.

Köy yolları iyileştiriliyor

YOZGAT İl Özel İdaresi, köy yolları ile birlikte köy içi yollarda da iyileştirme, yenileme, yama çalışmalarını sürdürüyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:06
Köy yolları iyileştiriliyor

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Başınyayla köyünde yapımı devam eden parke çalışmalarını yerinde inceledi. Yılmaz, kış mevsimin ardından bozulan köy yollarında bakım onarım ve yama çalışmaları ile başlattıkları çalışmaların, yol yapımı, asfaltlama, köy içi yolların iyileştirmesi gibi çalışmalarda devam ettirildiğini kaydetti.  Yılmaz, “İl genelinde 2 bin 618 kilometre sathi asfalt kaplama yol bulunuyor. Bu yollarımızın bakım ve oramı için 2 milyon 250 bin lira ödenek ayrılmıştır. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte il ve ilçe köy yollarında asfalt yama çalışmaları başlatıldı. Yenileme, iyileştirme çalışmalarımızda devam ediyor’’ dedi. Yılmaz, Asfalt üretiminin özel idareye ait tesislerde yapıldığını, günlük 450-500 ton asfalt üretimi yapıldığını da ifade etti. 

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Köy Yolları Iyileştiriliyor
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