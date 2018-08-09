Köy yolları iyileştiriliyor

Asfalt çalışmalarını inceleyen Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu'na İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Afşar ve İlçe Özel İdare Müdürü Recep Boylu eşlik etti. Kaymakam Sinanoğlu, köy ve belde yollarının uzun süre bozulmadan hizmet vermesini sağlayacak sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sinanoğlu, "Şuanda çalışmalarımız Sırçalı-Yamaçlı karayolu 5 kilometre, sonraki etapta ise Yamaçlı-Yenifakılı arası kara yolunda çalışmalarımız sürecek. Sezonun açılması ile birlikte köy ve belde yollarına sıcak asfalt yapımı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanıldı. Yola serilen BSK denilen ve halk arasında sıfır asfalt olarak ifade edilen 50 santimetre kalınlığında asfaltla kaplanıyor. Yollarımızın özellikle alt yapısını sağlamlaştırıyoruz. Bu yol bundan sonra ömürlük bir yol olacak. Yani bir dahaki sene bu yolun yapılmasına ihtiyaç olmayacak" dedi.