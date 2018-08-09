Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96974
ALTIN
206.072
DOLAR
5.2864
STERLİN
6.8038
EURO
6.1338

Köy yolları iyileştiriliyor

YOZGAT Valiliği tarafından Köydes kapsamında geçtiğimiz yıl başlatılan sıcak asfalt çalışmasına Boğazlıyan ilçesinin Sırçalı-Yamaçlı Beldesi grup yolundan başlanıldı.

Köy yolları iyileştiriliyor

YOZGAT Valiliği tarafından Köydes kapsamında geçtiğimiz yıl başlatılan sıcak asfalt çalışmasına Boğazlıyan ilçesinin Sırçalı-Yamaçlı Beldesi grup yolundan başlanıldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
17 Okunma
Köy yolları iyileştiriliyor

Asfalt çalışmalarını inceleyen Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu'na İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Afşar ve İlçe Özel İdare Müdürü Recep Boylu eşlik etti. Kaymakam Sinanoğlu, köy ve belde yollarının uzun süre bozulmadan hizmet vermesini sağlayacak sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sinanoğlu, "Şuanda çalışmalarımız Sırçalı-Yamaçlı karayolu 5 kilometre, sonraki etapta ise Yamaçlı-Yenifakılı arası kara yolunda çalışmalarımız sürecek. Sezonun açılması ile birlikte köy ve belde yollarına sıcak asfalt yapımı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanıldı. Yola serilen BSK denilen ve halk arasında sıfır asfalt olarak ifade edilen 50 santimetre kalınlığında asfaltla kaplanıyor. Yollarımızın özellikle alt yapısını sağlamlaştırıyoruz. Bu yol bundan sonra ömürlük bir yol olacak. Yani bir dahaki sene bu yolun yapılmasına ihtiyaç olmayacak" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KURBANLIKLAR BOZOK YAYLASINDAN
KURBANLIKLAR BOZOK YAYLASINDAN
Kaymakam denetleme yaptı
Kaymakam denetleme yaptı
Asfalt sezonu oldu
Asfalt sezonu oldu
Açılışa davet etti
Açılışa davet etti
Bisiklet uyarısı
Bisiklet uyarısı
Kurbanlar Kızılay’a
Kurbanlar Kızılay’a

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim