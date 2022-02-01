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Köy yolları genişletiliyor

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, yoğun kar yağışının ardından temizlenen yollarda genişletme çalışmaları başladı.

01 Şubat 2022 Salı 00:33
Köy yolları genişletiliyor

Karla mücadele ekiplerinin hafta sonu mesaisiyle köy yollarında genişletme çalışmaları yapıldı. Daha önce açılan köy yollarında genişletme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kaymakam Ali Açıkgöz, “Saraykentlilerin can ve mal güvenliği bizler için her şeyden önemli. İşte bu yüzden tüm imkanları, vatandaşlarımız için kullanıyoruz. Karla mücadele ekiplerimiz, kar yağışı sonrası çok hızlı bir şekilde tüm yollarımızı açmış, hemen ardından ise yol genişletme çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda karın erimesini beklemeden durmaksızın çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın araçlarıyla rahat ve güvenli yolculuk yapması için yollarımızı, iki aracın rahatça yan yana geçebileceği şekilde genişletiyoruz. Bugün günlerden pazar ve fedakar ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Bugünkü çalışmalarda görev alan Fuat Kavasoğlu ve Seyfullah Gürbüz’ü karla mücadele çalışmalarımızdaki gayretleri için tebrik ediyorum” dedi. 

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Köy Yolları Genişletiliyor
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