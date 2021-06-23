Köy yolarına sıcak asfalt

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Selamı Işık, İlçenin Burunkışla ile Yukarısarıkaya köyü arasındaki yolun sıcak asfalta dönüştürülmesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Burunkışla ve Yukarısarıkaya köylerinin Sarıkaya ilçe merkezi arasındaki bağlantı yolunun çağın gereklerine uygun, vatandaşların kullanımına yaraşır bir şekilde olması için Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarda yolun sıcak asfalt kaplama yapılacağı kaydedildi.