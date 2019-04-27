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Köy sorunları konuşuldu

SARIKAYA ilçesinde köy muhtarlarının katılımı ile Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin sorunları dile getirildi, çeşitli kurumların il müdürleri tarafından ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verilip, uyarılarda bulunuldu.

Köy sorunları konuşuldu

SARIKAYA ilçesinde köy muhtarlarının katılımı ile Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin sorunları dile getirildi, çeşitli kurumların il müdürleri tarafından ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verilip, uyarılarda bulunuldu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Köy sorunları konuşuldu

Sarıkaya Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Yasin Özcan, ‘’Muhtarların sorunlarını not alıyoruz ve bunları halletmek için buradayız. Devletimizin mahallelerde ve köylerimizde temsilcisi olan muhtarlarımızın sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu, elektrik gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynadığını, her hangi bir kurumla ilgili aksaklıkta kurumlarla irtibata geçmesinin faydalı olacağını ve bu eksikliklerin giderilmesi ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracağız" dedi.
Toplantıda muhtarlar sorunlarını dile getirdi, sorunları daire amirleri ve Kaymakamlık personeli not alıp, değerlendirdi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Asb. II. Kad. Kd. Bçvş. Çetin Özcan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yasin Yamur iştirak etti. Toplantıda, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Fuat Fidan, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hasan Kerim Şenyurt, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da katılarak, kurumlarının çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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