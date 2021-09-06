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Köy Okulunu boyadılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde gençler okulda boyama çalışması yaparak, öğrenciler için sınıfları hazır hale getirdi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:06
Köy Okulunu boyadılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), sosyal sorumluluk projelerini de sürdürüyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Köy Okulu Boyama Etkinliği’ Sorgun ilçesinin Bahadın Beldesindeki Şehit Ali Akdoğan Anaokulunda yapıldı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Bahadın Şehit Ali Akdoğan Anaokulunun açılmasına çok az bir zaman kala gönüllüler tarafından Anaokuluna başlayacak minikler için küçük bir sürpriz yaparak, sınıflarını daha renkli, öğretici bir hâle getirildiğini söyledi. Uğuz, ‘’Onların dünyalarındaki resmi çizince, bir kelebek, bir arı, bir Keloğlan, bir Nasrettin Hoca çizdiğimizde, tepkileri çok farklı oluyor. Minik kardeşlerimizin mutluluğunu görmek bize heyecan veriyor, bizi motive ediyor. Boya yaparken, özellikle resim kısmında çocukları da dahil etmeye çalışıyoruz. O zaman, sınıfımı ben boyadım diyerek okuluna, sınıfına daha çok sahipleniyorlar. Biz çocukları, çocuklar da bizi mutlu ediyor’’ dedi.
Uğuz, bu tür faaliyetlerin gönüllülerin herhangi bir karşılık beklemeden insanlara yardımı, insanları mutlu etmeyi, birliktelik duygusunu öğrettiğini, gönüllü akranlarıyla bir arada bulunarak, aynı paydada buluşarak, bir gönüllü hareketi olmanın gençlere heyecan ve mutluluk verdiğini aktardı. Uğuz, ‘’Gönüllü gençlerimiz her yıl köy okullarına gidip çocuklarla etkinlik yapıyor, oyuncak dağıtıp, oyunlar oynuyorlar.  Bu etkinliklerle çocukların yüzünde bir gülümsemeye sebep oluyoruz. Sonradan fark ettik ki onlarla bizler de çocukluğumuza dönüyoruz. Bizim yüzümüzde de bir gülümseme sebebi oluyor. Bu tür etkinlikler gençlere ekip çalışmasını, ekip ruhunu öğretiyor, gönüllülük duygusunu ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlıyor. Etkinliğimizi ziyaret ederek, gönüllülerimize destek veren Bahadın Belediye Başkanımız Yurtseven Bozdemir'e ve katkılarından dolayı gönüllülerimize teşekkür ederiz’’ diye konuştu. 

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Köy Okulunu Boyadılar
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