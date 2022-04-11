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‘Köy Okullarını Yeniden Düşünmek’

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, ‘Köy Okullarını Yeniden Düşünmek’ konulu çevrimiçi seminer verdi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 00:00
‘Köy Okullarını Yeniden Düşünmek’

‘Köy Koleji’ düşüncesini gündemde tutmaya çalışan Böyükata, toplumun farklı kesimleriyle paylaşmaya devam ediyor. 
Profesör Dr. Ahmet Kıymaz tarafından yürütülen ve sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanan ‘Etkin Düşünce Akademisi’ konuğu olan Böyükata, köy okullarının avantajlı yanlarından ve günümüzde öğretmen profillerinin çeşitliliğinden bahsetti. ‘Köy Koleji’ düşüncesinin gelişime açık olduğunu söyleyen Böyükata, “Eğitim sürecinden kaçan çocuk olmaz. Eğitimin dışına itilmiş çocuk vardır. Köy okulları öğretmene ceza yeri olamaz ‘Köy Kolejleri’ cazibeli olacaktır. Köylere odaklanmamız lazım. Keşfedilmeyi bekleyen yetenekler var. Kaybetme lüksümüz olamaz. Bir öğretmen dünyayı değiştirebilir” dedi.
 

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