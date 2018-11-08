Köy okulları ziyaret edildi

Öğretmenler ile karşılıklı yapılan sohbetlerde, eğitim-öğretimin sorunları, kaliteyi arttırabilme yöntemleri, teknikleri, öğrencilerin sınav kaygılarının giderilmesi, veli-öğretmen işbirliği, dezavantajlı çocuklar, okulların materyal ihtiyaçları, öğrencilere yönelik okuma kitapları kazandırılması gibi daha pek çok konuda istişarelerde bulunuldu. Öğrenciler ile yapılan sohbette ise, verimli ders çalışma yöntemleri, teknikleri, zamanı planlı bir şekilde kullanabilme becerisi, serbest zaman etkinlikleri gibi konularda önemli kararlar alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, öğrencilere yönelik yapmış olduğu konuşmasında, özellikle zamanın su gibi akıp geçtiğine dikkat çekerek, planlamanın öğrenci başarısı üzerindeki öneminin altını çizdi.