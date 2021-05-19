Köy okulları konuşuldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gazetemiz yazarlarından Araştırmacı Osman Karaca tarafından Yozgat Tv’de sunduğu canlı programa konuk olarak katılarak, köy okullarının önemine değindi. Osman Karaca’nın sorularına cevap veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sohbet havasında bilgiler paylaştı. Öğrenim hayatından ve yürüttüğü çalışmalardan bahis açan Böyükata, Yozgat köylerinde ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere yönelik faaliyetlerinden deneyimlerini aktardı. Yozgat’ta pek çok ilke öncülük ettiği, Yozgat Bilişim Etkinlikleri, Bozok Bilim Çalıştayı, proje eğitimleri, girişimcilik içerikli etkinlikleri, üniversitenin uluslararasılaşma sürecindeki ilkleri sözlerine katan Böyükata, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde yapılan çalışalar ile akademik bilginin ve popular yanlarının aktarılması bakımından bu çalışmaların önemini ortaya koydu. Köy okullarında öğrenim gören öğrencilere ve oralarda görev yapan öğretmenlere dönük yaptığı etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Köyler önemlidir. Geleceğimiz için fırsatlara sahipler” dedi , ‘Köy Koleji’ düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarının avantajlı yanlarına, doğal çevresi, ulaşım imkânları, yeni öğretmen profilleri, iletişim teknolojileri ve kaynakların zenginliği konularda düşüncelerini paylaştı. Köy enstitüleri, meslek liseleri ve diğer benzer okullardan edinilen tecrübelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Böyükata, yabancı dil öğrenmenin, sanat, müzik ve sporla ilgili konularda okullarda yol almanın kolaylaştığına da değindi. ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ isimli faaliyetlerinden bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu etkinliklerle bilim okuryazarlığı ve teknoloji okur/yazarlığı konularında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, sağlık okur/yazarlığı, tarım okuryazarlığı, felsefe okuryazarlığı gibi pek çok konuya da yer verilmesi gerektiğini ifade etti. Öğretmenin günümüzde daha donanımlı olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bulundukları çevrede halka dönük yapılabilecek çalışmaların olduğuna da değindi, pandemi sürecinde yapılabilecekler konusunda da önerilerini aktardı. Böyükata, eğitimin 3 sömestre çıkartılabileceğine, öğrencilerin bulundukları şehirlerdeki üniversitelerden eğitim alabileceğine, sınıfların yarıya bölünerek yüz yüze eğitimlerin de verilebileceğine, hibrit sistemin uygulanabileceğine, bazı derslerin çevrimiçi eğitimlerle verilmeye devam edilebileceğinin altını çizdi. Böyükata, proje tabanlı ödevlerle bazı derslerin yürütülebileceğine, farklı üniversite öğrencilerine farklı üniversitelerden de akademisyenlerin ders verebileceğine ve bu konularda bir esneklik ortaya konabileceğine dönük düşüncelerini paylaştı, öğrenci sayısı az olan köy okullarının açık tutulabileceğine değindi.