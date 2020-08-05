Köy okulları için kitap desteği

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen kitap okuma kampanyasına destekler devam ediyor. İstanbul’da gönderilen kitaplar ilçeye ulaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, İlçede öğrenim gören İlkokul ve Ortaokul öğrencilere yönelik okuma kitabı göndererek, okullara, öğrencilere destek olanlara teşekkür etti. Aksoy, son olarak İstanbul İcra Müdürlerinden Gökhan Tanış, İstanbul Barosu Avukatlarından Avukat Süleyman Hilmi Özalp, Avukat Mustafa Kurt, Avukat Muhittin Güner, Avukat Özcan Aydıner tarafından kitap bağışı yapıldığını bildirdi. Aksoy, ‘’Gönlü bizle olup ismini anmadığımız tüm güzel yürekli insanlara çocuklarımıza yapmış oldukları bu anlamlı yardım için kurumumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz’’ dedi.