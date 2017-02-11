Köy odası sohbeti

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi Küçükçalağıl Köyü Muhtarı Haydar Kurt ve Küçükçalağıl Derneği Başkanımız İbrahim Ersoy’un ev sahipliğindeki köy odası buluşmasına Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya Jandarma Komutanı, AK Parti Sarıkaya İl Genel Meclisi Üyesi Murat Yıkılmaz, İleri Gazetesi Köşe Yazarı ve Rıfat Çakır, Sarıkaya Küçükçalağıl Köyü Derneği Başkanı İbrahim Ersoy, Derekaplancı Derneği Başkanı Adnan Yılmaz, Saraykent Benli Köyü Derneği Başkanı Mustafa Solmaz, Erbek Derneği Başkanı Aydın Yılmazer, Dernek Başkan Yardımcısı Seyit Özbaşı ve Hasbek Köyü Derneği Başkanı Mehmet Durna, Emrah Ölmez, Mahmut Ölmez, Fahrettin Ünlü, Güngör Bulut, Yozgat İşitme Merkezi Sahibi Fazlı Yılmaz, Yozgat’ın başarılı eğitimcilerinden Mustafa Yılmaz, İleri Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz ve köy halkından vatandaşlar katıldı.

Köy odası muhabbeti yemek ikramı ile başladı. Köy mutfağına ait bir birinden lezzetli yiyeceklerin ikram edildiği köy odası muhabbeti, köy odası kültürüne ait sohbetle devam etti.

Katılımcıların tek tek söz olarak duygularını ifade ettiği program renkli ve samimi görüntüler eşliğinde gerçekleşti.

Türkiye’de ve dünyada Yozgat programlarının akla gelen en önemli ismi Rıfat Çakır’ın köy odası kültürünü anlatan muhabbeti katılımcılara farklı bir akşam yaşattı.

Çakır, program sonunda yaptı konuşmada; “Oda kültürü küçüklerin ikram etmeyi öğrendiği, büyüklerin ikram edenlere not verdiği, bölgesel olayların, tarımın, zanaatin, ticaretin konuşulduğu, insan ilişkilerinin konuşulduğu, dost, akraba yardımlaşmalarının konuşulduğu ve hoş sohbetlerin oluştuğu güzel mekanlardı eski odalar. Askerlik hikayeleri anlatılırdı. Komediyi de orada öğrendim, dramı da orada öğrendim. Oda kültüründe ikramların hepsi ortaklaşa yenilirdi. Bizim yemeklerimiz paylaşıma açık yemek. Arabaşıya bakıyorsunuz, pilava bakıyorsunuz, bulamaşıya, madımağa bakıyorsunuz, kuru ekmek üzerine dökülen sulu pilava bakıyorsunuz bunların hiçbiri tek olarak yenilen öğün yemeği değil. Akraba ile konu ile komşu ile kalabalıkla yenilen ikramlardı bunlar. Bu günden itibaren kısmet olursa imkanlarımız ölçüsünde Yozgat’ımızın değişik köylerinde oda muhabbetlerine iştirak etmek istiyoruz. Gittiğimiz ilçelerimizde köylerimizde bu tür organizasyonları ilçe protokolünün renklendirmesi canlılık ve güzellik katıyor” diye konuştu.

Programın sonunda Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’a yılın gazetecisi plaketi verildi.

Yılmaz da, gösterdikleri teveccühten ötürü katılımcılara teşekkür ederek; “Önemli olan bu birlikteliğin köyden kente devam etmesidir. Sizlerin birlik ve beraberliği bizlerin kalemine güç, kuvvet veriyor. İnşallah köy odası geleneği artarak devam eder bizler de bu geleneğe elimizden geldiğince destek oluruz. Ev sahipliğinden dolayı ayrıca Küçükçalağıl Köyü Muhtarı Haydar Kurt ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.