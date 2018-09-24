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Köy Odası geleneği

YOZGAT il genelinde, köy sakinlerinin sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapılabilmesine imkan sağlayan Köy Konağı geleneğinin devam ettirilmesi amacıyla, konak sayısı her geçen yıl artıyor.

Köy Odası geleneği

YOZGAT il genelinde, köy sakinlerinin sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapılabilmesine imkan sağlayan Köy Konağı geleneğinin devam ettirilmesi amacıyla, konak sayısı her geçen yıl artıyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Köy Odası geleneği

Modern şekilde inşa edilen köy konakları, toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya da katkı sağlıyor. Birçok köyde hizmet veren köy konakları, köy sakinlerinin toplumsal olaylarında birliktelik sağlayıp, sosyal bir ihtiyacı da gidermiş oluyor. Bazen köy sakinlerince imece usulüyle, bazen hayırseverlerce,  bazen da kamu desteğiyle inşa edilen konaklar, köyün fiziki anlamda da görünümüne bir güzellik katıyor. Her ne kadar köyden göçler artmış olsa da, yaz aylarında köye akın eden köylüler, köy konaklarında toplanıp buluşarak hem hasret gideriyor hem de geçmişe özlemini gidererek, televizyon ve cep telefonu gibi teknolojik bağımlılıktan kısa bir süre de olsa uzak duruyor. Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce program dahilinde yapılan köy konakları, her geçen gün artıyor. Günün şartlarına göre modern şekilde inşa edilen köy konakları köy halkının, düğün, cenaze, asker uğurlama gibi birçok toplumsal olaylara ev sahipliği yapıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki,  bir çok köydeki köy konaklarının, muhtarlık odası, asker uğurlama odası ve taziye evi gibi bölümlerde hizmet vererek, köylünün bir çok sosyal ihtiyacını giderdiği gibi, unutulmaya yüz tutan komşuluk ilişkilerinin gelişmesine de imkan sağlıyor.

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