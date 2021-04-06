Köy Koleji konuşuldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES 2021)’ için sunum yapmak üzere davet edildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ilki düzenlenen ve gelecek yıllarda da devam ettirilmesi planlanan sempozyumda 257 bildiriye yer verildi. Yoğun ilgi gören sempozyumda Milli Eğitim Bakan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz, Doç. Dr. Ahmet Kurnaz ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından verilen seminerler ilgiyle izlendi. Hem çevrimiçi olarak erişime hem de YouTube üzerinden canlı izlenmeye açık olan sunumunda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Öğrenciler için Bilim Okur Yazarlığı ve Proje Faaliyetlerinin Önemi’ başlığı altında okullarda bilimsel düşünmeye dönük kazanımlara katkı veren proje tabanlı faaliyetlere ilişkin, bilgi, deneyim ve düşüncelerini paylaştı. Gönüllü olarak Yozgat’ta yürüttüğü çalışmalarından da bahseden Böyükata, 2012 yılından bu yana katkı verdiği proje eğitimleri yanı sıra köy okullarına dönük yapılacak çalışmaların, ülkenin ve insanlığın geleceği açısından önemini ve gerekliliğini ortaya koyan bir konuşma yaptı. Türkiye’de ve uluslararası platformlarda yapılan örnek projelerin sonuçlarının sunulduğu sempozyum için zenginlik katan bir konuşma olduğu değerlendirilen sunumunda, Böyükata proje döngüsü ve proje tasarımına ilişkin teknik bilgiler de verdi. Böyükata iyi eğitilmiş insan ihtiyacı hep vardı ve her zaman da olacağını belirterek, takım çalışması, işbirliği ve birlikte iş yapabilme becerisini erken yaşlarda kazandırmak gerektiğini vurguladı. Böyükata, ezberlerden ve klişe kavramlardan kurtulmak gerektiğine atıf yaparak, çocuklara ‘Ne olmak istiyorsun?’ sorusu yerine geleceğe dönük olarak, ‘Ne yapmak istiyorsun?’ sorusunu sormak gerektiğinin altını çizdi. Kötülüklere değil iyiliklere odaklanmak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, hataya odaklanmak yerine olumlu yönleri çoğaltma gayreti içinde olmak gerektiğini söyledi. Dezavantajlarını avantaja dönüştürmek gerektiğinden söz eden Böyükata, bilhassa köy okullarını ‘Butik Kolej’ gibi gördüğünü belirtip, bu doğrultuda görüşlerini de öne çıkardı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın, sunumunda farklı çağrışımlara da yer vermesi ilgi çekici düzeydeydi. Konuşmasında eğitim sürecinde küçük projeler ve deneyimler ile ortaya konacak etkinliklerin, duvar örerken büyük taşlar arasına konan küçük taş parçaları gibi görülebileceğinden bahsederek “helik metaforu” oluşturması dikkat çekiciydi. Bilim insanlarının yaşlanınca elde ettikleri başarının, erken dönemde ortaya koydukları çalışmalarının neticesi olduğunu da ortaya kondu.