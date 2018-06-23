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Köy içme sularına destek

YOZGAT ile birlikte Kırşehir ve Kırıkkale illerinde, KOP-TANAP İşbirliğiyle 91 Köyün İçme Suyu Projesine 15,4 Milyon lira TANAP Doğalgaz İletim şirketi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hibe desteği sağlandı.

Köy içme sularına destek

YOZGAT ile birlikte Kırşehir ve Kırıkkale illerinde, KOP-TANAP İşbirliğiyle 91 Köyün İçme Suyu Projesine 15,4 Milyon lira TANAP Doğalgaz İletim şirketi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hibe desteği sağlandı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Köy içme sularına destek

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile TANAP Doğalgaz İletim şirketi Genel Müdürü Saltuk Düzyol arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerinde il özel idareleri tarafından 91 içme suyu tesisi projesi hazırlandı. KOP Bölgesi görev sahasında bulunan Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat sınırları içinden geçen TANAP doğalgaz boru hattı güzergâhında bulunan köylerdeki vatandaşların içme suyu sorununun çözümüne yönelik hazırlanan projeler, İl Özel İdareler aracılığıyla hayata geçiriliyor. Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 Sahası'ndan çıkarılan doğalgazı Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP Doğalgaz İletim şirketi, hayata geçirdiği Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında, proje güzergâhında bulunan Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta il özel idarelerince yürütülen içme suyu projelerine hibe desteği verildi. Uygulanan projelerle, kırsal kesimdeki vatandaşların daha sağlıklı ve sürekli içme suyuna kavuşmaları amaçlandı. 

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