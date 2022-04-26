Köy halkına eğitim

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Gülşehri Beldesi’ne bağlı mahalle statüsündeki köylerden Faraşlı Köyü’nde, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Sema Çetin tarafından bağcılık ve budama konusunda uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Faraşlı Ortaokulu Müdürü Yusuf Yılmaz’ın daveti üzerine okulda öğretmen, öğrenci ve bağcılığa ilgi duyan kişilerle buluşan Çetin, sınıf ortamında teorik bilgiler verdi. Köydeki bağların birinde pratik bilgileri de uygulamalı olarak gösteren Çetin, bağların kurumasına ve verim kaybına sebep olan hataların azaltılmasına katkı veren bilgiler paylaştı. Örnek olması bakımından bazı çiftçilere bir miktar modern üzüm omcaları göndermeye çalışacağını ifade eden Çetin, denemek için gönderilecek üzüm omcalarının bütün köy halkına örnek olmasını ve köy halkının modern üzüm bağlarına hızlı bir şekilde geçmesini ümit ettiğini belirtti.