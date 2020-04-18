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Köy Enstitüleri ruhu yaşatılacak

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, Köy Enstitüleri’nin ruhunu yaşatacaklarını söyledi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:44
Köy Enstitüleri ruhu yaşatılacak

Tuygun, Cumhuriyet'in aydınlanma devrimlerinin en önemli hamlelerinden biri olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 80. Yıldönümü nedeniyut bulmuş haliydi. Köy Enstitüleri'nin önemini anlamak, geleceği inşa ederken kullanılacak harcın ne olacağını da kavramak demektir. O yüzden Köy Enstitüleri'nin hangi koşullarda kurulduğunu, kısa sürede nasıl fayda sağladığını hatırlamak gerekir’’ dedi. Tuygun, tüm dünya ülkeleri gibi Korona kabusuyla boğuştuğumuz bugünlerde, cehaletin ne kadar tehlikeli, bilimin ise ne gerekli olduğunu bir kez daha görüldüğünü kaydetti. Tuygun, ‘’Eğitim-İş olarak, Köy Enstitüleri'nin ruhunu mücadelemizde, aklını öğretilerimizde yaşatmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz’’ diye konuştu. 

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Köy Enstitüleri Ruhu Yaşatılacak
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