Köy çocuklarına anlamlı hediye

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata köy okullarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Taşrada şehir ve ilçe merkezleri dışındaki pek çok okulun ‘butik okul’ görünümünde olduğunu, ‘Köy Koleji’ anlayışıyla faaliyet gösterebileceğini öngören Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farkındalık çalışmalarını korona virüsü ile mücadelenin devam ettiği şu günlerde de sürdürüyor. Böyükata, köy okullarına giderek öğrenci, öğretmen ve halk buluşmaları gerçekleştirip, bu toplantılarla okullarda ve çevresinde olumlu izler bıraktı. Böyükata, korova virüs salgını sebebiyle eğitim öğretime ara verilince, bu kez elinden geldiğince köy okullarına hediye kitap ulaştırmaya yönelik çalışma başlattı. Böyükata, evlerinden çıkamayan Sorgun Günyazı İlk ve Ortaokulu öğrencileri için okuma ve çalışma kitapları gönderdi. Geçen yıl liseye geçiş sınavında Yozgat il genelinde gözle görülür bir canlanma meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu motivasyonu sürekli kılmak gerektiğinin altını çizdi. Böyükata, ‘’Okumaya yeni başlayan ilkokul birinci sınıftaki çocuklardan lise sınavlarına hazırlanan sekizinci sınıftakilere kadar bütün öğrencilere yönelik kitaplar temin edildi. TÜBİTAK’tan temin ettiğimiz ‘Meraklı Minik’ dergilerini, emekli akademisyen Prof. Dr. Kadriye Kayakıyılmaz ve Maliye Bakanlığı bürokratlarından Hazine ve Maliye Uzmanı Doğan Kestane’nin katkılarıyla temin edilen çalışma ve okuma kitaplarını da okul müdürüne teslim ettik’’ dedi.

Sorgun Günyazı İlk/Ortaokul Müdürü Mustafa Fatih Sarıoğlu, kitapların hem çocuklar hem de kendileri için sevinç kaynağı olduğunu, önemli bir ihtiyacın giderilmesine katkı vereceğini ifade ederek, özverili katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya ve onun şahsında destek olanlara teşekkür etti.