Köy çocukları unutulmadı

ÇAYIRNALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Konuklar Okulu Anasınıfı Öğrencisine Konuklar İlkokulu Müdür Yardımcısı Meryem Arsan ile birlikte ziyaret eden Bozdağ, çocuğun doğum gününü pasta keserek kutladı. Ailesinin ve anasınıfı öğrencisinin mutluluğuna ortak olan bu güzel günde yapılan sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle aile tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ’a teşekkür edildi. Bozdağ, bu süreçte kızımıza yapılan bu etkinliğin kendileri açısından da büyük değeri olduğunu, doğum gününü tebrik ederek başka bir isteklerinin bulunup bulunmadığını sordu. Bozdağ, gerektiği zaman kendisi ile irtibata geçilmesini istedi.