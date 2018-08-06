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Köy çocukları Sinemayı sevdi

YOZGAT Valiliği'nce hayata geçirilen ‘Köy Sineması’ Projesi kapsamında kurulan gezici sinema, hayatında hiç sinemaya gitmemiş ve köyde yaşayan çocukları beyaz perdeyle buluşturuyor.

Köy çocukları Sinemayı sevdi

YOZGAT Valiliği'nce hayata geçirilen ‘Köy Sineması’ Projesi kapsamında kurulan gezici sinema, hayatında hiç sinemaya gitmemiş ve köyde yaşayan çocukları beyaz perdeyle buluşturuyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Köy çocukları Sinemayı sevdi

Yozgat Valiliği'nce geçen yıl hayata geçirilen, bu yıl da sürdürülen proje kapsamında köylerde yaşayan çocukların sinemayla buluşması için gezici sinema oluşturuldu. Köylere giden valilik görevlileri ve gönüllü üniversite öğrencileri, film başlamadan önce çocukların yüzlerine çeşitli maskeler çizip, birlikte oyun oynayarak neşeli vakit geçirmelerini sağlıyor. Sinemaya gelen çocuklara, ücretsiz sinema bileti, mısır ve meyve suyu ikram ediliyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, projeyle kültür ve sanatı halka, öğrencilere ve gençlere yaymayı amaçladıklarını belirtti. Yaz tatilinde şehir merkezindeki gençlerin, yüzme, atletizm, güreş ve diğer spor dallarına yönlendirildiğini anlatan Yurtnaç, "Köylerimizdeki gençlerimiz için de böyle bir proje hazırladık. Köy sineması için de İl Özel İdaresi kanalıyla led ekranlı bir araç yaptırdık. Geçen yıl 5 bin civarında gencimize, vatandaşımıza sinema filmi seyrettirdik. Projeye gönüllü gençlerimiz de destek veriyor. Çocukların yüzlerini boyuyorlar, onlarla oyun oynuyorlar, mısır veriyorlar, sinema bileti veriyorlar, güzel vakit geçirmelerini sağlıyorlar" diye konuştu.

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