Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105268
ALTIN
163.252
DOLAR
3.9604
STERLİN
5.2472
EURO
4.6498

Köy çocukları projesi

SARIKAYA İlçesi Hisarbey İlkokulu sınıf öğretmeni Emrah Açıkgöz, öğrencileriyle birlikte hazırladığı ‘Köy Çocuklarıyız biz’ adlı çalışmasıyla, eğitim ve öğretimde yenilikçilik bölge ödülüne layık görüldü.

Köy çocukları projesi

SARIKAYA İlçesi Hisarbey İlkokulu sınıf öğretmeni Emrah Açıkgöz, öğrencileriyle birlikte hazırladığı ‘Köy Çocuklarıyız biz’ adlı çalışmasıyla, eğitim ve öğretimde yenilikçilik bölge ödülüne layık görüldü.

21 Kasım 2017 Salı 07:00
34 Okunma
Köy çocukları projesi

Öğretmen Açıkgöz, Sivas’ta gerçekleşen Orta Anadolu bölge ödül töreninde aldı. Köy çocuklarıyız biz adlı çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ülke genelindeki farklı kategorilerde 3 bin 357 başvuru içerisinde saha incelemesine kalan 106 eserden biri oldu. Hisarbey Hüseyin Demir İlkokulu Sınıf Öğretmeni Emrah Açıkgöz’ün rehberliğinde, öğrencileriyle ‘Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirme Kategorisi’nde hazırlanılan çalışma, bölge finaline kalmaya hak kazanıp, ödüle layık görüldü. Sivas´ta düzenlenen ödül törenine 7 eserin sahibine bölgesel ödül verildi. Ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Sarıkaya´da Eğitimi Geliştirme Projesi Başkanı Mehmet Esen, ödüle layık görülen çalışmanın sahibi Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulu Müdürü Emrah Açıkgöz, Hisarbey Hüseyin Demir İlkokulu Müdürü M. Hasan Öztürk ve çalışmada görev alan öğrenciler katıldı. 
PROJESİNİN AMACI
Yapılan çalışma ile kaybolan köy kültürünün bilimsel bir tespitle değil de öyküleştirilerek, işin içine duygular da katılarak akranlarının gözünde köy yaşantısının nasıl olduğunu ilkokul düzeyindeki çocuklar, yazılan kitabın dağıtımı ile öğrenecekler. Hem de günümüzde ve geçmişte okul yaşamından hatıra olarak yalnızca karne ve çekilmiş fotoğraflar yerine ölümsüz bir eser bırakılarak, öğrencilerin de başarı duygusunun getirdiği özgüvenle geleceğe yönelik unutulmaz bir hatıra oluşturmak amaçlandı. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başer'den Plaket
Başer'den Plaket
Bütçe maratonu tamamlandı
Bütçe maratonu tamamlandı
Mantarlı destek
Mantarlı destek
Sahtesini içirmişler
Sahtesini içirmişler
ÖNERİYORUZ!
ÖNERİYORUZ!
Okuyun, öğrenin
Okuyun, öğrenin

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim