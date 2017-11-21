Köy çocukları projesi

Öğretmen Açıkgöz, Sivas’ta gerçekleşen Orta Anadolu bölge ödül töreninde aldı. Köy çocuklarıyız biz adlı çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ülke genelindeki farklı kategorilerde 3 bin 357 başvuru içerisinde saha incelemesine kalan 106 eserden biri oldu. Hisarbey Hüseyin Demir İlkokulu Sınıf Öğretmeni Emrah Açıkgöz’ün rehberliğinde, öğrencileriyle ‘Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirme Kategorisi’nde hazırlanılan çalışma, bölge finaline kalmaya hak kazanıp, ödüle layık görüldü. Sivas´ta düzenlenen ödül törenine 7 eserin sahibine bölgesel ödül verildi. Ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Sarıkaya´da Eğitimi Geliştirme Projesi Başkanı Mehmet Esen, ödüle layık görülen çalışmanın sahibi Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulu Müdürü Emrah Açıkgöz, Hisarbey Hüseyin Demir İlkokulu Müdürü M. Hasan Öztürk ve çalışmada görev alan öğrenciler katıldı.

PROJESİNİN AMACI

Yapılan çalışma ile kaybolan köy kültürünün bilimsel bir tespitle değil de öyküleştirilerek, işin içine duygular da katılarak akranlarının gözünde köy yaşantısının nasıl olduğunu ilkokul düzeyindeki çocuklar, yazılan kitabın dağıtımı ile öğrenecekler. Hem de günümüzde ve geçmişte okul yaşamından hatıra olarak yalnızca karne ve çekilmiş fotoğraflar yerine ölümsüz bir eser bırakılarak, öğrencilerin de başarı duygusunun getirdiği özgüvenle geleceğe yönelik unutulmaz bir hatıra oluşturmak amaçlandı.

