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Köy çocukları internetsiz!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta yüzlerce köyde çocukların internet altyapısı olmadığı için öğretmenlerinin internet üzerinden verdiği eğitime katılamadığını ileri sürdü.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:22
Köy çocukları internetsiz!

Keven, ‘’Köylerimizde internet altyapısı yok. Okul dönemi başlayana kadar bu eksiği gidermek için bir çalışma yapılmadı’’ dedi. Şuan köylerden yoğun talebin bulunduğuna vurgu yapan Keven, öğrencilere internet hizmeti ulaştırılması, ücretsiz sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Keven, ‘’Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmak isteniyorsa bunu yapmak zorundasınız. Parası olan girsin dersi dinlesin, parası ve imkanı olmayan dersi dinlemesin derseniz bu ne insafa ne de sosyal devlet ilkesine sığar. Yozgat'ta ihtiyaç olan köylerimize internet hizmeti sağlanana kadar kurum amirlerinden bunu talep etmeye devam edeceğim’’ diye konuştu. Milletvekili Keven, okul dönemi başlamadan önce bir çalışma yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Telekom şirketinin şimdi de maliyeti bahane ettiğini anlattı. Keven, ‘’Şuan tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat'ta da yüzlerce köyde çocuklarımız internet altyapısı olmadığı için öğretmenlerinin internet üzerinden verdiği eğitime katılamıyorlar. Köylerimizde internet altyapısı yok. Okul dönemi başlayana kadar bu eksiği gidermek için bir çalışma yapılmadı. Türk Telekom şimdi de maliyeti bahane ediyor. Burası AKP döneminde 2005 yılında şaibeli bir satışla özelleştirildi. Eğer Telekom kamuya ait bir kurum olsaydı çocukların eğitimi söz konusu olunca maliyeti değil faydayı düşünürdü. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmak isteniyorsa bu hizmeti sağlamak zorundasınız. Milyar liralık garantilerle kamu maliyesini zarara uğratan siyasi iktidar köylerimizin altyapı eksiklerinin giderilmesi için bu garanti ödemelerine ayrılan kaynağı kullanabilir" ifadelerini kullandı.

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Köy çocukları Internetsiz!
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