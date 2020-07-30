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Kovid-19 uyarısı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, vatandaşları uyardı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 17:45
Kovid-19 uyarısı

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yeni tip korona virüs (Kovid-19) uyarısında bulundu.
Ekinci, son günlerde korona virüs salgınının Sorgun'da önemli ölçüde artış gösterdiğini vurgulayarak, Kurban Bayramı'nı vatandaşların güvenli ve sağlıkla geçirmeleri için dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Yapılan uyarılara rağmen vatandaşların yeterli tedbir almadıklarını aktaran Ekinci, "Bu nedenle 15-20 gün öncesinde hiç görülmeyen korona virüs vakasında önemli artış oldu. Bu nedenle bayramda kalabalık oluşturmayalım. Maske takalım ve sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. Bayramı ağız tadıyla geçirelim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kovid-19Korona VirüsTedbirUyarı
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