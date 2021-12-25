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Kovid-19 aşısı uygulandı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 185 polis adayına ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:47
Kovid-19 aşısı uygulandı

POMEM Müdürü Zafer Kişi, gazetecilere, okulda 27. eğitim döneminde 814 kadın polisin eğitim gördüğünü söyledi.
Kovid-19'dan korunmak için aşılamaya önem verdiklerinin belirten Kişi, "Aşı sürecinde öğrencilerimizin kiminin ilk kiminin ikinci ve bazı öğrencilerimizin 3. doz aşısı uygulandı. Sonrasında da süreleri geldikçe diğer öğrencilerimizin de aşılarını devam ettireceğiz." dedi.
Kişi, hastalıktan kurtulmak için devletin ve bilim adamlarının gösterdiği yol bu ise buna uymak gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin de aşı olmasını istiyoruz. Bu anlamda devletimizin ve bilim adamlarımızın yanında olmak ve topluma olan sorumluluğumuzu yerine getirmeyi yükümlülük olarak görüyoruz ve aşının yapılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.aa

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