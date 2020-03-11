KOTA CEZASI SiLiNSiN!

Pancar üreticilerinin mağduriyetini TBMM’de sürekli dile getiren CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye’nin dört bir tarafından şekerpancarı üreticilerine yüksek miktarlarda kota cezası kesildiğini, Yozgat’a bağlı Yerköy ilçesinde de binlerce çiftçiye tonaja göre 8-10 bin liradan 50 bin liraya kadar ulaşan kota cezaları kesildiğini ileri sürdü. Keven, Yerköy ilçesinin Çorum Şeker Fabrikası’nın sorumluluk sahasında olduğunu hatırlatarak, fabrikanın geçen sene özelleştirildiğini, Safi Katı Yakıt A.Ş. adlı bir kömür firmasının satın aldığını, yaşanan bütün sorunların özelleştirme sonrası oluştuğunu bildirdi. Keven, Şeker polar oranı, çamur firesi, küspe istihkakı gibi çeşitli konularda yaşanan sorunları soru önergeleriyle defaten Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilettiklerini, şimdi de üreticilerin neredeyse tamamına kota cezası kesildiği anlattı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Keven, TBMM’de yaptığı konuşmasında da stratejik bir ürün olan şekerpancarının Yozgat ilinde üretimini yapan çiftçilerin özelleştirme sonrası mağduriyetlerinin arttığını, bir kısmı bir daha ürün ekmeyeceklerini beyan ettiklerini bildirdi. Keven, ‘’Yerköy ilçemizde ki çiftçiler ürünlerini verdikleri Çorum Şeker Fabrikası’nı sorumlu tutmaktadırlar. Pancar üreticileri kuraklık ve fabrika tarafından verilen gübre ve tohumdan kaynaklı olarak verim düşüşü yaşandığını, kotayı tutturamadıklarını ve bundan dolayı yüksek cezalarla karşı karşıya olduklarını belirtmektedirler. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Şeker A.Ş.’yi ve Çorum Şeker Fabrikası’nı uyarmalı ve derhal bu kota cezaları silinmelidir. Kota cezaları acil iptal edilmelidir. Aksi takdirde pancar üretecek çiftçi bulamayacaklar. Tütünde ki senaryoyu şekerde de uygulayan siyasi iktidarın istediği de zaten bu! Çünkü pancarı ektiği günden mahsulü kaldırıp teslim edene kadar bu çiftçiler özelleşen fabrika kapılarında perişan edildiler, pancar ektiklerine bin pişman ettiler. Çiftçimiz her yıl pancar paralarının ödenmesini bekliyor ve bununla hemen borçlarını ödüyorlardı. Şimdi bırakın para almayı üstüne borçlu çıkarıldılar. Sebebi işte bu kota cezasıdır” şeklinde konuştu.

YOZGAT’IN SUÇU NEDİR?

Muş’ta kota cezalarının iptal edildiğini belirten Keven, ulusal basına yansıyan haberlere göre Muş Şeker Fabrikası’nda cezalı duruma düşen bin 446 üreticinin 14 milyon 600 bin lira tutarındaki cezasının affedildiğini Çorum Şeker Fabrikası’nın kestiği kota cezalarının da acil iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Keven, “Muş’ta kesilen cezalar iptal ediliyor ama Çorum Şeker Fabrikası pervasızca ceza kesiyor. Çorum’un, Yozgat’ın suçu nedir? Çiftçi alacaklı iken borçlu çıkarıldı. Çiftçi ev sahibi iken mülteci haline getirildi. Çiftçi öz yurdunda kendi toprağında garip bırakıldı. İstediğiniz nedir açıkça söyleyin. Çiftçi tarlasını terk edip büyükşehirlere göç mü etsin? Bunu mu istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Keven, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlamasını istediği sorularını ise, “Şekerpancarı Acil Eylem Planınız var mıdır? Şekerpancarı ekmekten vaz geçen çiftçileri tekrar teşvik etmek için nasıl bir çalışma yapılacaktır? Kota cezası kesilen çiftçilerin cezası iptal edilecek midir? Kotayı tutturamayan çiftçilerin bunun tek sorumlusu gibi gösterilip cezayla tehdit edilmesi doğru mudur? Verim düşüşü yaşamalarına sebep olan gübre ve tohumlarla ilgili Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine yönelik bir araştırma yapılmış mıdır? Özellikle çiftçiye verilen gübrenin kalitesiz olduğu yönünde ki iddialar araştırılmış mıdır? Şekerpancarının polar derecesinin ölçümü neden bağımsız akredite bir laboratuvar tarafından yapılmamaktadır?” şeklinde sıraladı.