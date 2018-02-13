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Kösrelik göletine devam                

AYDINCIK ilçesinde Kösrelik Göleti projesinin hayata geçirilmesi için 2015 yılının Haziran ayından itibaren gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarının ardından inşaata başlanıldı.

Kösrelik göletine devam                

AYDINCIK ilçesinde Kösrelik Göleti projesinin hayata geçirilmesi için 2015 yılının Haziran ayından itibaren gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarının ardından inşaata başlanıldı.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Kösrelik göletine devam                

İnşaat çalışmalarında yüzde 25’lik seviyeye ulaşıldı. Aydıncık Kösrelik Göleti ve Sulaması projesinin kamulaştırma işlemleri tamamlandı.
Ardından inşaat çalışmalarına başlanıldı.
Aydıncık ilçesi Kösrelik Köyü sınırları içerisinde yapımı devam eden Gölete çalışmalarına hız verildi.
Şu ana kadar fiziki gerçekleşme yüzde 25 seviyesine ulaştı. Kösrelik Göleti’nin tamamlanması ile depolanacak 1,6 milyon metreküp su ile bölgedeki 5 bin 970 dekar zirai arazi sulu tarıma kavuşacak.

Son Güncelleme: 13.02.2018 09:28
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