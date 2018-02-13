Kösrelik göletine devam                

İnşaat çalışmalarında yüzde 25’lik seviyeye ulaşıldı. Aydıncık Kösrelik Göleti ve Sulaması projesinin kamulaştırma işlemleri tamamlandı.

Ardından inşaat çalışmalarına başlanıldı.

Aydıncık ilçesi Kösrelik Köyü sınırları içerisinde yapımı devam eden Gölete çalışmalarına hız verildi.

Şu ana kadar fiziki gerçekleşme yüzde 25 seviyesine ulaştı. Kösrelik Göleti’nin tamamlanması ile depolanacak 1,6 milyon metreküp su ile bölgedeki 5 bin 970 dekar zirai arazi sulu tarıma kavuşacak.