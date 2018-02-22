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Kösrelik Barajı hayat verecek

DSİ Yozgat’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kösrelik Barajı hayat verecek

DSİ Yozgat’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

22 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Kösrelik Barajı hayat verecek

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, ‘’Yozgat’ta 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içmesuyu tesisleri ile 287 bin 145 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 18 milyon metreküp içmesuyu temin ediyoruz. 2003 yılından bugüne kadar Yozgat’ta 4 Baraj ve 3 Gölet tamamlanmış olup, toplamda 58 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır’’ dedi.
Genel Müdür Acu, Yozgat’ta 2003 yılından bugüne kadar 21 sulama tesisinin tamamlanarak, toplamda 195 bin 160 dekar arazi sulamaya açıldığını, çiftçilere yıllık 119 Milyon lira zirai gelir artışı sağlandığının altını çizdi. Acu,’’2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 53 dere ıslahı ile 45 yerleşim yeri, 14 bin 800 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur.  Yozgat ilinde yatırımlara devam edilmektedir. Aydıncık Kösrelik Köyü sınırları içerisinde yapımı devam eden Kösrelik Barajında çalışmalara hız verildi. Kösrelik Barajının tamamlanması ile depolanacak 1,6 milyon metreküp su ile 5 bin 970 dekar zirai arazi sulu tarıma kavuşacaktır. Temelden yüksekliği 34,35 metre olacak olan Baraj inşaatında gövdede kaya dolgu imalat çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Proje tamamlandığında 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 704 bin 36,50 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir’’ diye konuştu. 
 

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