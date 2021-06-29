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KOSGEB’ten Finansman desteği

KOSGEB tarafından KOBİ'lere sağlanan finansman destek paketinin ikinci aşaması başladı. Daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla desteğin başvuru koşulları değişti. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler de programdan faydalanabilecek.

29 Haziran 2021 Salı 00:55
KOSGEB’ten Finansman desteği

KOSGEB'in teknoloji tabanlı startup'lar ile imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı başvuru şartlarında daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam genişletildi. 
5 Milyar lira bütçeli desteğin ikinci başvuru aşamasına geçilmesiyle birlikte gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan yararlanabilecek. Programda yapılan yenilikler kapsamında, gelir kaybı KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf tutulacak. İşletmelerin Covid19 salgınından önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekirken yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak.  İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanabileceği program hakkında bilgi veren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “KOSGEB’in faizsiz geri ödemeli ve teminatsız destek programıyla mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelereyse 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Geri ödemeler, 2024'te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. 21 Haziran’da başlayan yeni aşama başvuruları, 9 Temmuz’a kadar devam edecek. IFASTURK olarak işletmelerin başvuru süreci boyunca ve sonrasında destekten verimli şekilde nasıl faydalanabilecekleri konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaparak programın verimliliğine katkı sağlayacağız” açıklamasında bulundu.Daha önce KOSGEB’den girişimcilik kredisi alanlar da destek kapsamında bulunuyor. İlk başvuru döneminde başvurusu reddedilen işletmeler, yeni koşulları karşılıyorlarsa başvuru yapabilecek. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. 

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KOSGEB’ten Finansman Desteği
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