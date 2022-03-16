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KOSGEB’den destek programı

Yozgat KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, ‘Girişimcilik Destek Programı’ hakkında yeni kurulan işletmeleri uyardı.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:47
KOSGEB’den destek programı

Işık, yeni kurulan işletmelerin kırılgan oldukları bu dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak ‘Girişimcilik Destek Programı’ hakkında bilgi verdi. Işık,” Ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini desteklemek; ekonomikkalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak, Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde yeni kurulan işletmelerin, sürekliliğinin ve hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak ve Ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat kabiliyeti olan, istihdam potansiyeli yüksek, marka değeri oluşturabilecek, yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının arttırılmasını hedeflemektedir” dedi.
‘EN GEÇ 1YIL İÇİNDE BAŞVURU YAPABİLECEKLER’
İletmelerin resmi kuruluş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde başvuru yapabileceklerinin altını çizen Işık, “Bu programa; imalat sektörlerinde, bilişim sektöründe veya ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermek üzere, geleneksel girişimci eğitimi ve ileri girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimci adaylarının yeni kurduğu ve KOSGEB girişimcilik faaliyet konuları tablosunda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler resmi kuruluş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde başvuru yapabilirler. Yeni girişimcilik destek programından faydalanabilmek için öncelikle girişimcinin kurmayı planladığı iş fikrine yönelik olarak belirlediği nace kodunun faaliyet konuları Tablosunda desteklenen sektörler arasında olup/olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra, girişimci adaylarının belirledikleri nace faaliyet koduna yönelik, online olarak geleneksel girişimci eğitimi ve ileri girişimcilik eğitimini tamamlayıp E-Devlet üzerinden katılım belgelerini almaları gerekmektedir. 
EĞİTİMLER ONLİNE
Eğitimlerin online olacağını belirten Işık, “İmalat veya bilişim sektörlerinde kendi işletmesini kurmak isteyen girişimci adaylarının da ileri girişimci eğitimine katılabilmek için geleneksel girişimci eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. Girişimci adayları, KOSGEB girişimcilik eğitimine, https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden kendi e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile katılım sağlayacaklardır. Girişimcilik eğitimleri herkesin katılımına açık olup, başvuru ve katılım ücretsizdir. Eğitimler online olarak elektronik ortamda 7/24 esasıyla yapıldığından, girişimci adayları günün her saatinde eğitime katılabilirler. Girişimcilik Eğitimini tamamlamadan işletmenin resmi olarak kurulması halinde girişimcilik destek programına başvuru yapılamaz. Girişimcilik desteğine 18 yaşını dolduran ve her eğitim durumundan kişiler başvuru yapabilirler. Kendi işletmesini kurarak kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci adayları, girişimcilik destek programı hakkında ayrıntılı bilgileri KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alabilirler” dedi. 
 

Son Güncelleme: 15.03.2022 17:49
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