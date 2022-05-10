KOSGEB’den destek programı

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Işık, “KOBİ’lerin üretimde kullandıkları makinelerdeki elektrik motorlarının mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı, 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere 2 farklı destek tasarımı yapılmıştır. Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, etüt proje sertifikasına sahip kişilerden ve enerji sistemleri ühendisliği mezunu olanlardan enerji yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine destek verilmesi planlanmıştır. Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelere ise sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri destek verilmesi planlanmıştır. KOBİ İşletmelerine, Yeşil Dönüşüm Destek programı kapsamında geri ödemesiz olarak; ‘a) Elektrik motorları etüt hizmeti desteği b) Elektrik motorları değişim giderleri desteği c) Enerji etüt hizmeti desteği ç) Verimlilik artırıcı giderler desteği’ konu başlıklarında destekler verilecektir. Yeşil Dönüşüm Destek programından yararlanacak işletmeler, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır. Ayrıca, işletmelerin KBS’de kayıtlı ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. Destek programının süresi işletme için 2 yıldır. İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden başvuru yapılması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. Yeşil Dönüşüm Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” ifadelerini kullandı.