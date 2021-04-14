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KOSGEB’den destek çağrısı

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adımın atılarak, Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alındığını söyledi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:51
KOSGEB’den destek çağrısı

Işık, KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temalı yeni Proje teklif çağrısına çıkıldığını, bu kapsamda Proje Hazırlayan İşletmelere 300 bin lira hibe, 700 bin liraya kadar geri ödemeli destek verileceğini bildirdi. Işık, ‘’Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sanayide dijital dönüşüme yönelik olarak yeni destek çağrılarına çıktı. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı, imalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için, yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmektir. Bununla birlikte, İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır’’ dedi. KOSGEB İl Müdürü Işık, Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat, ilişkili proseslerde hız, verimlilik artırılabildiğini, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebildiğini, hata – bakım – stok masraflarının azaltılabildiğine dikkat çekti. 

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KOSGEB’den Destek çağrısı
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