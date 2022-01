KOSGEB’DEN BÜYÜK DESTEK

Başkanlık gerekli şartları sağlayan işletmelere, her yeni istihdam için 100 bin TL destek verecek. Mayıs ayında pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı başlatan KOSGEB, imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan hizmet ve ticaret sektörünü de programa dahil etti. Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, Hızlı Destek Programı’nın 3’üncü döneminde 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin TL’lik geri ödemeli destek alacaklarını belirten KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, “ Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşveren veya personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin TL’ye çıkacak. İşletmeler, desteği aldıktan sonra 24 aya boyunca ödemeye yapmayacak. Sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e ödeme yapacak.

İKİ FAZ TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nı kamuoyu ile paylaştı. İmalat sektöründeki işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların başvuru yapabildiği programda, 3-21 Mayıs’ta ilk, 21 Haziran-3 Eylül arasında ikinci faz başvurular alındı.

İLAVE İSTİHDAM

Programın 3’üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil edilerek kapsam genişletildi. Yeni etapta, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.

KİMLER KAPSAMDA?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3’üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

DESTEK ÖDEME ŞARTI NEDİR?

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB’e geri ödemede bulunacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak” şeklinde konuştu.