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KOSGEB Destekliyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilen Avrupa KOBİ haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara KOSGEB destekleri konusunda bilgiler verildi.

KOSGEB Destekliyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilen Avrupa KOBİ haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara KOSGEB destekleri konusunda bilgiler verildi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
KOSGEB Destekliyor

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB desteklerini tanıtıcı bilgiler verirken, KOBİ’lerin yararlanabileceği fon ve hibeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Işık, öğrenci iken dahi iş kurulabileceğini, gençlerin değerlendirmeleri için hibe ödenebildiğini anlattı. Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş da, e-ticaret konusunda detaylı bilgiler verdi, ticari faaliyetlere dönük fonlar ve tüketici hakları konularında bilgiler paylaştı. Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise, proje tabanlı çalışmanın önemi ve akademik girişimcilik konusunda bilgiler verdi. Böyükata, sektörel kümelenmeye değinerek, rekabet gücü yüksek stratejik ürünler bakımından izlenebilecek yollar hakkında düşüncelerini paylaştı. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Sema Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının sonunda, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran toplantının faydalı olduğunu, bilgilendirmelerde bulunan konuşmacılara teşekkür etti.

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KOSGEB Destekliyor
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