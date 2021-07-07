Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1382.58
ALTIN
501.91
DOLAR
8.6872
STERLİN
12.0079
EURO
10.2881

KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu

Girişimci Tuğba Kılıç, ‘’Şu an Türkiye'nin her yerinde pazarımız var. İnternet üzerinden satış yapıyoruz. Başta sadece eşimle ben çalışıyordum şimdi işletmemizde 4 kişi çalışıyoruz. Ev hanımlarına makine veriyorum, onlar kılıf hazırlıyor. Onlarla 9 kişilik bir ekibiz’’ dedi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:30
KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu

Yozgat'ta yaşayan 2 çocuk annesi Tuğba Kılıç, evde eşiyle yaptığı yorganlara talep artınca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği yorganları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Eşi ile evinde el işçiliği yün yorgan yapan 37 yaşındaki Tuğba Kılıç, gelen taleplere yetişemeyince seri üretim yapmak için araştırmalara başladı. Kılıç, KOSGEB'in girişimcilere destek verdiğini öğrenince, girişimcilik kurslarına takılarak belge aldı. Hazırladığı projesi kabul edilen Kılıç, 2018 yılında KOSGEB'den aldığı 50 bin lirası geri ödemesiz 150 bin liralık krediyle Saraykent ilçesine yorgan imalathanesi kurdu. Kılıç, evde yaptıkları el işçiliği yorganlara talep çoğalınca yetiştiremediklerini söyledi. İlk önce Yozgat ve çevresine satmayı hedeflediklerini, bunu da başardıklarını anlatan Kılıç, "Şu an Türkiye'nin her yerinde pazarımız var. İnternet üzerinden satış yapıyoruz. Başta sadece eşimle ben çalışıyordum şimdi işletmemizde 4 kişi çalışıyoruz. Ev hanımlarına makine veriyorum, onlar kılıf hazırlıyor. Onlarla 9 kişilik bir ekibiz. Başladığımız günden bugüne kadar bize destek olan KOSGEB İl Müdürümüz ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yunus Kılıç da imalathanede eşiyle tasarladıkları yorganların yanı sıra müşterinin istediği model ve motifleri de yaptıklarını belirtti. Yün yorganın, motifine göre 10-12 dakika, elyaf yorganın ise 8 dakikada bittiğini dile getiren Kılıç, "El işçiliğine göre çok hızlı oluyor. Saten yorganlarımızın en ağır modelleri de 1-1,5 saatte bitiyor. Bir yün yorganı 200-250 liraya satıyoruz. Saten yorganlarımızın en ağır modelleri 300-350 liraya kadar çıkıyor ve Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz" dedi. KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık girişimcileri desteklemek için çaba gösterdiklerini vurguladı. (Ömer Ertuğrul/aa) 

Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Desteğiyle Imalathane Kurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıksız hayvanı kurban etmeyin!
Sağlıksız hayvanı kurban etmeyin!
Mantar yetiştirecekler
Mantar yetiştirecekler
Yaz Kur’an Kursları başladı
Yaz Kur’an Kursları başladı
Vali incelemelerde bulundu
Vali incelemelerde bulundu
Evdeki hesap çarşıya uymadı
Evdeki hesap çarşıya uymadı
Evdeki hesap çarşıya uymadı
Evdeki hesap çarşıya uymadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim