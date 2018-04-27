KOSGEB Bilgilendirdi

Bozok Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık yaptığı sunum ile girişimciler için destek programlarından bahsetti. Soru cevap bölümü ile sona eren programda günün anısına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, katkılarından ötürü KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık’a teşekkür belgesi takdim etti.