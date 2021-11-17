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KOSGEB bilgilendirdi

Yozgat’ta Avrupa KOBİ Haftası kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara ‘Destek Programları’ konusunda sunum yapıldı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:40
KOSGEB bilgilendirdi

Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileriyle yeni bilgiler paylaşıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hatice Baş’ın da iştirak ettiği toplantıda KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, İş Adamı Serkan Uzun, Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, programda moderatörlük yaptı. Programda, sohbet havasında sorular soran öğrenciler hem kendileri hem de arkadaşları için konuyu kavrama zemini oluşturdu. Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 15-21 Kasım 2021 tarihlerinde kutlandığı, devam eden günlerde de üniversitede farklı birimlerinde bilgilendirme toplantılarının yapılacağı aktarıldı. 

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