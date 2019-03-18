Köse’ye bakan desteği

Proje Tanıtım Toplantısı sonrası gençler tarafından meşalelerle salondan uğurlanan Bakan Kasapoğlu, Bekir Bozdağ ve Celal Köse ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu, Köse için destek istedi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Bakan Kasapoğlu ve Bekir Bozdağ’a teşekkür ederek, desteklerinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Köse, “Hükümetimizin desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Bunun bilincinde ve gayretinde çalışmaya devam ediyoruz. Esnaflarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.