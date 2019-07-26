Köse’nin konukları

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Köse, çocukların sorularını yanıtladı. Çocukların taleplerini dinleyen Köse, isteklerinin en kısa zamanda gerçekleştireceğini söyledi. Köse, “Hz. Hatice Kur’an Kursu öğrencilerini misafir ettik. Çok mutlu oldum. Çocuklarımızın hepsi altın gibi kıymetli bizim için. Öğrencilerimiz ilimize hayırlı hizmet yapmamız için bize dua ettiler. Belediye ile ilgili sorularını büyük keyifle yanıtladım. Kıymetli öğrencilerimizin bizden talepleri oldu. Taleplerini en kısa zamanda hayata geçireceğiz” dedi.