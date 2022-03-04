Köse’den hafızlara hediye

Bilal Şahin Külliyesinde Miraç Kandili etkinlikleri kapsamında Kur’an-ı Kerim okuyan minik hafızları Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. Köse, ‘’’Kim Kur’ân’ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur’ân onun etine ve kanına işler’ (Ali el-Müttakî, I, 532) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in Miraca yükseldiği bu mübarek gecede Hafızlığa ilk adımı atan 28 yavrumuza hediyeler takdim ettik. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cena-ı Hak'tan yavrularımızı hafızlık yolunda muvaffak etmesini niyaz ederim’’ dedi.