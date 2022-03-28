Köse’den esnaf gezisi

Yozgat il merkezinde bulunan esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Celal Köse, esnafın sorunlarını dinlerken, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında da bilgiler veriyor. Belediye Başkanı Köse, ‘’Hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Esnaflarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelerek şehrimize katma değer sağlayacak projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunuyor, görüş ve isteklerini alıyoruz. Şehrimize hizmet için hemşehrilerimizin fikirlerini önemsiyoruz’’ dedi.