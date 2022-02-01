Köse’den destek

Şahin Market işletme Sahibi Yunus Emre Şahin, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 9 aylık Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ’ın tedavisi için bir günlük kazancını bağışladı. Yapılan bağış kampanyasına Belediye Başkanı Celal Köse’de kayıtsız kalmayarak marketi ziyaret etti. Köse, “ Yunus Emre kardeşimizin başlatmış olduğu kampanyaya bende şahsım adına destek olmak istedim. O yüzden yapılan kampanyada benimde bir nebzede olsa desteğim olması için ziyarette bulunduk. Hepimiz Yozgatlı minik kızımız Eslem Fatma için elimizden geleni yapmalıyız. Büyük küçük demeden destek olmalım. Birçok esnafımız bu şekilde evladımız için kampanyalar düzenliyor. Bizlerde elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.•Selma Şahin•