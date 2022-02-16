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Köse’den başkanlara ziyaret

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının gerçekleştirmiş oldukları olağan genel kurulda seçilen oda başkanlarını ziyaret etti.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:10
Köse’den başkanlara ziyaret

Köse, seçimlerde başkanlığa seçilen; Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, Terziler Odası Başkanı Selahattin Şahin, Berberler Odası Başkanı Sedat Güneş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Köse’ye, Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Oda başkanları ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Köse’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler. Göreve seçilen başkanları ziyaret ettiklerini belirten Köse, “ Başkanlarımıza görevlerinde başarılar diledik. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Hepimizin ortak noktası Yozgat’ımızdır. Yozgat’ımız için hepimiz birlik olup elimizden geleni yapacağız” dedi. 

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