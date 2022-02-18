Köse Yozgatlılarla buluşuyor

Yozgatlılar ile gönül köprüsü kuran Belediye Başkanı Celal Köse, fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştirirken Yozgatlı vatandaşlar ile de zaman zaman bir araya gelip, görüş alış verişinde bulunup vatandaşların dertlerini dinliyor. ‘’Hemşehrilerimizle gönül köprüleri kuruyor, taleplerini yerinde dinliyoruz’’ diyen Belediye Başkanı Celal Köse, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte, esnafları ve hemşehrilerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi. Esnafın sorunlarını dinleyip, yaptıkları çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Köse, Yozgat için yaptıkları çalışmaları hep birlikte yaptıklarını, Yozgatlı vatandaşların görüşlerini alarak gönül belediyeciliği ile çalıştıklarını belirtti. Esnafın sorunlarını dinleyerek yapabilecekleri ne varsa yapmaya gayret gösterdiklerini anlatan Köse, ayrıca yaptıkları çalışmalar hakkında da Yozgatlıların görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

MESLEK ODALARINI DA GEZİYOR

Öte yandan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, meslek oda temsilcilerini de ziyaret ediyor. Meslek odaları seçimlerinde başkanlığa seçilen, Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, Terziler Odası Başkanı Selahattin Şahin, Berberler Odası Başkanı Sedat Güneş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini Belediye Meclis üyeleriyle birlikte ziyaret eden Köse, seçilmiş esnaf temsilcilerine hayırlı olsun dileklerini de iletiyor.