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Köse yatırımlarını anlattı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’a belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:08
Köse yatırımlarını anlattı

Bakan Yardımcısı olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Yozgat’a gerçekleştiren hemşehrimiz Ertuğrul Soysal, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Köse ile birlikte belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan yardımcısı Soysal, daha sonra Hizmet İş Sendikasında işçiler ile bir araya geldi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal ve beraberindeki heyetle belediyelerinin vizyon çalışmalarından Bankalar Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımını gerçekleştirdiğimiz Eski Hal 2’inci Etap İş Merkezi'nde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Köse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ertuğrul Soysal’la birlikte Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen 41’inci Anadolu Odaları Platformu Toplantısına katıldıklarını belirtti. Köse, ‘’Toplantıda emeği geçen TÜRMOB Genel Başkanımızı, Anadolu Odaları Platform Başkanımızı, Yozgat SMMO Oda Başkanımız Sayın Ahmet Bulut’u ve 13 İl SMMO Oda Başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum’’ dedi.
Köse, Soysal’la birlikte Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız ve Sendika Üyelerimizi ziyaret ettiklerini ifade etti.

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