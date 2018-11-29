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Köse teşekkür etti

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse parti önünde düzenlediği toplantıda partisine ve teşkilatına teşekkür etti.

Köse teşekkür etti

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse parti önünde düzenlediği toplantıda partisine ve teşkilatına teşekkür etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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Köse teşekkür etti

Belediye Başkan Adayı Celal Köse kendini tanıtarak “Şu anda iş adamı olarak inşaat ve müteahhitlik hizmetinde bulunmaktayım” dedi.
AK Parti’nin kuruluşunda merkez ilçe başkanlığı görevi yaptığını akabinde il başkan yardımcılığı ve son olarak il başkanlığına atandığını hatırlatan Köse, “Yapılacak olan mahalli idareler seçiminde, cumhurbaşkanımız tarafından, genel başkanımız tarafından belediye başkan adaylığı tarafımıza tebliğ edilmiştir” şeklinde konuştu.
Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere genel merkez yetkilileri ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Köse, “Derdimiz Yozgat’tır her anlamda çağ atlayacak bir hale gelmesi için el birliğiyle çalışacağız. Bize yetki verirlerse hep birlikte ortak akılla Yozgat’ı yöneteceğiz” diye konuştu.
Celal Köse başta Kazım Arslan olmak üzere Yusuf Başer, Mehmet Erdemir, Mustafa Erkılıç, Cemil Çiçek ve tüm eski belediye başkanlarına Yozgat’a yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.
Celal Köse’nin toplantısına Belediye Başkanı Kazım Arslan ve partililer katılım gösterdi.

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