Köse TBB etkinliğine katıldı

Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Düzenlenen programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TBB Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Celal Köse katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, hareketlilik haftasının bu yılki temasının 'birlikte yürüyelim' olduğunu söyledi. Bu temanın sembolik anlamları da olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) sürecinde de biz AB’ye diyoruz ki, 'birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım'. Teknik engelleri birlikte aşarız; ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var. Bu her iki tarafın da yararınadır" dedi.