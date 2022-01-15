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KÖSE, PROJELERİNİ ANLATTI

Yozgat Belediye Başkan Celal Köse, yaptıkları çalışmalar ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:02
KÖSE, PROJELERİNİ ANLATTI

Köse, Yozgat Belediyesi Çamlık Restoran'daki toplantıda, basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı. Belediyenin yaptığı yatırımları anlatan Köse, içme suyu şebekesi yenileme projesi ile güneş enerji santrali projesinin belediye ve şehre büyük katma değer yaratacağını anlattı. Köse, Yozgat merkezde 206 kilometre içme suyu hattı ve 40 kilometre kanalizasyon ihtiyacının bulunduğunu ifade ederek, "Mevcut içme suyu hattında yüzde 67 oranında kayıp kaçağımız var. Biz Yozgat içme suyunu Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ve Arapseyfi’den getirmek için harcadığımız geçen ayki enerji bedeli 2 milyon 350 bin liradır. Önümüzdeki ay ödeyeceğimiz para ise 5 milyon lira civarında. 5 milyon lira ile getirdiğimiz suyun üçte ikisini kayıp kaçağa veriyoruz. Bunu önlemek için yeni bir proje hazırladık ve Avrupa Yatırım Bankasından kredi kullanarak projemize başlayacağız." diye konuştu. Şehir şebeke suyunun kente ulaştırılmasında kullanılan elektrik enerjisini güneş enerji santralinden karşılamak için proje hazırlandığını aktaran Köse, şunları kaydetti: "Projemizin bağlantı ve satış sözleşmelerini tamamladık ve İller Bankasına teslim ettik. Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ile görüşmeler yapıldı ve olumlu sonuçlar geldi. Mayıs ayında alt kredi sözleşmeleri imzalanacak. Haziran, temmuz aylarında ihalesi yapılıp enerji üretmeye başlayacağız. Dışarıdan müdahale olmadan 15 yıl kendi elektriğini kendi üretiyor. 15 yılın sonunda yüzde 20-30 revize ile bu sistem çalışıyor. Biz kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. İşletmemizin gelir kaynaklarını artırmaya çalışıyoruz. Belediye de bir işletmedir. Bu işler parasız da olmuyor. Gelir getirici kaynakları halkımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz."

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