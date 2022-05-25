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KÖSE FRANSA’DA

AK Parti Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Fransa’ya giden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, burada bir dizi ziyaretler yaptı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:59
KÖSE FRANSA’DA

Yozgatlılar ile buluşan Belediye Başkanı Köse hemşehrileri ile hasret giderdi. Fransa ziyaretinde birçok kente giden ve her yerde Yozgatlılar ile bir araya gelen Başkan Köse, ‘’Ziyaretlerimiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan UID Başkanımız Veli Doğansoy ve yönetimine teşekkür ediyorum. Gurbette yaşayanlarda gönülleri vatanlarında olan tüm vatandaşlarımızı Yüce Mevlam’a emanet ediyor, Fransa’da yaptığımız tüm ziyaretlerde bizleri gönülden ve sıcak kabulleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.

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KÖSE FRANSA’DA
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