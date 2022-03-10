Köse, Çarşamba Sohbetlerine katıldı

Programa katılan Köse, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Tarihi Askerlik Şubesinde yapılan ‘Çarşamba Sohbetleri’ ne katılan Yozgat Belediye Başkanı Köse, kadınları Allah’ın bir emaneti olarak gördüğünü ve önemsediğini belirterek, ‘’ Emanete sahip çıkmak içinde hem şahsen hem de belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle bir soğukluk girdi kimse evinden çıkamadı sonuç itibariyle aşılanma oranlarımız yüksek olduğu için artık yavaş yavaş hanım kardeşlerimize yönelik hem kültürel hem sosyal programlarımızı yapmaya başladık’’ dedi. Kadınları sosyal hayata katılması, ev ekonomisine katkıda bulunması amacı ile Yozgat Belediyesi öncülüğünde Sürmeli Kadın Girişimci Kooperatifini kurarak resmi üyesi olduklarını ifade eden Köse, ‘’Yozgat’ta üretilen tüm ev ürünlerini alıp pazarlama imkanımız oldu. En kısa zamanda açılışımızı yapacağız böylelikle evlerde ki el emeği göz nuru işlenmiş olan yiyecekleri ambalajlı hale getireceğiz. İlçelerimizden gelecek hanım kardeşlerimiz evlerini atölyeye çevirmiş olacaklar. Biz de belediye olarak kooperatifimizle birlikte ürünlerimizi pazarlayacağız. Üretici kadınlarımıza destek olmak amacıyla bir yer tahsis ederek kullanımına hazır hale getiriyoruz’’ diye konuştu.

ÇARŞAMBA

SOHBETLERİ

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kadınları ve anneleri bilgilendirmek, onları geleceğe daha iyi hazırlamak, evlatlarına daha iyi bir annelik ve önderlik yapabilmeleri sağlamak için Çarşamba Sohbetlerini düzenlediklerini belirtti. Köse, Çarşamba Sohbetlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Müftülükteki temsilcileri ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın temsilcileri ile her hafta Çarşamba günü Tarihi Askerlik Şubesinde, kadınlar bilgilensinler diye yaptıklarını söyledi.

‘AQUPARK’I

KADINLARA

ÖZEL OLARAK

DÜZENLEDİK’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bu sene içerisinde pek çok kültürel faaliyetler yapacaklarını ifade ederek, ‘’Aquapark’ı İl Özel İdareden aldık. Hanımlarımıza özel, uygun yapılsın istedik tekrardan işletmeye açacağız. Fiyatını çok cüzi tutarak, haftanın belirli günü mahallelerimizden hanım kardeşlerimizi alacağız. Sabah saat 10’dan akşam 5’e kadar hem ulaşım hizmeti bizden olacak hem de ikramlar bizden olacak’’ dedi.

‘GÜNÜBİRLİK

GEZİLER

DÜZENLEYECEĞİZ’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Ramazan ayı içerisinde ve sonrasında Konya, Urfa, İstanbul, Çanakkale, Gaziantep ve Kahraman Maraş bölgesine günü birlik turlar düzenleyeceklerini söyledi.

ÖFKE KONTROLÜ VE STRES YÖNETİMİ ANLATILDI

Yozgat Belediyesi tarafından her hafta Çarşamba günleri kadınlara özel olarak düzenlenen Çarşamba Sohbetlerinde bu hafta, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri Büşra İnan ve Gamze Yürek tarafından ‘Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi’ konulu seminer verildi. •Sümeyye İlhan•

